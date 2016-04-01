Відеозвернення курського депутата до Путіна не лишилося непоміченим: СК РФ порушив другу справу

Про це йдеться на сайті російського Слідчого комітету Росії.

"За матеріалами, що надійшли з прокуратури Центрального адміністративного округу міста Курська, виконуючим обов'язки керівника слідчого управління Слідчого комітету Російської Федерації по Курській області порушено кримінальну справу стосовно депутата Курської обласної Думи Ольги Лі, підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 282 КК РФ (збудження ненависті або ворожнечі, а також приниження людської гідності)", - йдеться в повідомленні.

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За версією слідства, в її висловлюваннях міститься "лексика висловлювань, спрямованих на приниження гідності групи осіб за ознаками приналежності до соціальної групи представників влади, зокрема співробітників правоохоронних органів і судової системи".

"Твердження, що містяться у зверненні підозрюваної, пов'язані із звинуваченнями у скоєнні особливо тяжких злочинів на адресу працівників прокуратури та суддів. Поширена інформація спрямована на збудження ненависті і ворожнечі до діяльності всіх посадових осіб вищевказаних інститутів державної влади як злочинної та шкідливої для суспільства і держави", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, жінка опублікувала своє звернення до Путіна 4 березня 2016 року.