Слідком РФ хоче арешту директора Бібліотеки української літератури в Москві через книги Корчинського

Про це УНІАН повідомили в Слідчому комітеті Росії.

"На даний час слідчі підготували до суду клопотання про обрання стосовно підозрюваної запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Розслідування триває", - йдеться у повідомленні.

Слідчими органами головного слідчого управління Слідчого комітету РФ по м. Москва порушено кримінальну справу стосовно 58-річної Шаріної, підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого п. "Б" ч. 2 ст. 282 КК РФ (розпалювання національної ненависті і ворожнечі, а також приниження людської гідності).

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За версією слідства, у 2011-2015 роках Шаріна, яка є посадовою особою, у порушення закону РФ "Про протидію екстремістській діяльності" розповсюджувала серед відвідувачів книжкові видання Дмитра Корчинського, визнані російським судом екстремістськими матеріалами і забороненими до використання.

У рамках розслідування кримінальної справи у бібліотеці, розташованій на вулиці Трифоновській у Москві, слідчими головного слідчого управління спільно з оперативними службами проведено обшук, під час якого вилучено друковану продукцію, що містить заклики до антиросійської і антируської пропаганди.