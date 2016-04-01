Кількість росіян, що побажали отримати американську грін-карту, зросла на чверть

21:46, 01 квітня 2016
Світ
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Кількість росіян, які подали заявки на участь у лотереї з розіграшу так званих грін-карт, що дають право на проживання в США, в нинішньому році досягла 330 тисяч і перевищила минулорічну цифру на 24%.

грин-карта сша / usimmigration.us

Про це повідомив в "Твіттері" прес-секретар посольства США в Москві Уїлл Стівенс.

"Більше 330 000 росіян в цьому році подали заявки на участь у розіграші грін-карт. На 24% більше, ніж у минулому!", - написав Стівенс.

Його записом поділився й колишній посол США в Росії Майкл Макфол.

"Ух ти. Це велике число. Цікаво, скільки американців подали заявку на переїзд до Росії?", - прокоментував її екс-посол.

Грін-карта є посвідченням особи, що підтверджує наявність посвідки на проживання в людини, яка не є громадянином США, але постійно там проживає. Документ також дає право на працевлаштування в США.

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