Кількість росіян, що побажали отримати американську грін-карту, зросла на чверть
Кількість росіян, які подали заявки на участь у лотереї з розіграшу так званих грін-карт, що дають право на проживання в США, в нинішньому році досягла 330 тисяч і перевищила минулорічну цифру на 24%.
Про це повідомив в "Твіттері" прес-секретар посольства США в Москві Уїлл Стівенс.
"Більше 330 000 росіян в цьому році подали заявки на участь у розіграші грін-карт. На 24% більше, ніж у минулому!", - написав Стівенс.
Його записом поділився й колишній посол США в Росії Майкл Макфол.
"Ух ти. Це велике число. Цікаво, скільки американців подали заявку на переїзд до Росії?", - прокоментував її екс-посол.
Грін-карта є посвідченням особи, що підтверджує наявність посвідки на проживання в людини, яка не є громадянином США, але постійно там проживає. Документ також дає право на працевлаштування в США.
Over 330,000 Russians applied for the green card lottery this year.— Will Stevens (@WBStevens) April 1, 2016
Up 24% from last year! pic.twitter.com/Kq6FSzaWAP
Wow. Thats a big number. Wonder how many Americans applied to move to Russia? https://t.co/u7N7T6tpNc— Michael McFaul (@McFaul) April 1, 2016