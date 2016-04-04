The Sun: Дітей з постраждалого від землетрусу Непалу продають у рабство в Великобританії

Заможні британські родини купують дітей зі спустошеного землетрусом Непалу в якості хатніх рабів, повідомляє IBT з посиланням на розслідування видавництва The Sun.

"Діти віком до 10 років продаються за ціною близько 5 250 фунтів стерлінгів (7 468 доларів) бандитськими угрупуваннями на чорному ринку в індійському штаті Пенджаб", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що злочинні угруповання торгують дітьми з родин непальських біженців і бідних індусів.

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Работорговець Махан Сінгх повідомив репортерові, що дітей віддають їх нужденні батьки, щоб "укласти угоду".

"Я можу дістати хлопчика. Але вивезти його до Великобританії та оформити всі необхідні документи – це вже ваші турботи", - зазначив Він.

Він додав, що лише постачає дітей, яких забирають до Великобританії, а що з ними відбувається потім – це вже справа покупця.

Сінгх розповів, що зазвичай угода укладається протягом 10 хвилин і зазначив: "Заберіть непальця до Англії. Вони хороші люди. Вони добре роблять роботу по будинку і дуже добре готують".

Він зазначив, що торгує дітьми вже протягом 8 років і наполягав на негайній операції купівлі-продажу дитини. "Забрати її до Англії ви можете потім. Вам не потрібні документи негайно. У нас багато людей, які можуть їх зробити. У нас широка мережа".

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У видавництві зазначають, що причиною поширення торгівлі дітьми став сильний землетрус потужністю 7,8 бала в квітні 2015 в Непалі, внаслідок якого загинуло понад 9 тисяч осіб і ще мільйони залишилися без засобів до існування. Стихійне лихо сильно пошкодило історичні пам'ятники та житлові райони, змусивши жителів тулитися в імпровізованих таборах для біженців.