У Сирії проти армії Асада застосували отруйний газ

У спробі захопити військовий аеропорт у східній провінції Дайр-ез-Заур бойовики ІДІЛ застосували гірчичний газ (іприт) проти армії Асада. Про це з посилання на місцеві ЗМІ повідомляє IBT.

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"Терористи підривали ракети з іпритом", пише Reuters із посиланням на державний канал Ikhbariyah.

Згідно з повідомленням близького до ІДІЛ агентства новин Amaq, його дані також наводить Reuters, бойовики почали широкомасштабний наступ на село Джуфра поруч з аеропортом.

"Бойовики ІДІЛ атакували військовий аеродром в Дейр-ез-Зорі снарядами з отруйною хімічною речовиною. Захисники авіабази повідомляють, що у частини солдатів задуха", — пишуть "РИА Новости", посилаючись на власне джерело.

Як повідомлялося раніше США підтвердили ліквідацію в Сирії одного з ватажків "Фронт ан-Нусра".