Франція просить Москву припинити шантаж України привидом НАТО

Європейський Союз має здійснювати активнішу політику щодо України, а Росія перестати шантажувати Україну з приводу вступу до НАТО.

Таку думку в коментарі радіо “Свобода” висловив депутат Національних зборів, радник Президента Франції П’єр ЛЕЛЛУШ.

“Також я гадаю, що росіяни мають припинити щодня шантажувати Україну і перетворювати питання НАТО на привид, диявольську змову Заходу. Це безглуздо”, - сказав, зокрема, П.ЛЕЛЛУШ.

За його словами, російські представники прямо погрожують Україні, якщо вона надто наблизиться до НАТО. Радник Президента Франції зазначив, що як колишній президент Парламентської асамблеї НАТО виступає за надання Україні ПДЧ. “Це сприятиме модернізації українських Збройних сил”, - сказав він. Водночас П.ЛЕЛЛУШ додав, що “в самій Україні нині згоди немає, і я думаю, що нам не треба форсувати це питання. Нехай українці вирішують самі”.

При цьому він нагадав, що Росія підписала Хартію з НАТО і має поважати право інших на вибір. “Росія не має права вето”, - додав французький парламентарій.