Університети Кельна і Бонна відкриють центр досліджень Східної Європи

Про це повідомили Deutsche Welle в університеті Кельна.

"Українське питання відіграє важливу роль для нашого центру", - зазначив один із керівників дослідницького центру Беньямін Рів у коментарі DW. За його словами, у майбутньому "є бажання" створити можливості для вивчення української мови у рамках програми, зважаючи на "потребу у цьому з точки зору політики". Про конкретні наміри щодо включення української мови в плани навчання поки що не йдеться.

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Концепція створити міжфакультативний центр з'явилася в університеті Кельна. Спершу колектив вирішити розширити попередню структуру, яка існувала лише на філософському факультеті. "В результаті вийшло, що ми долучили до проекту ще й Боннський університет. Там, зокрема, планується відкрити спільну програму навчання, яка б спеціалізувалась на питаннях Центральної і Східної Європи. Навчання відбуватиметься частково в Бонні, частково в Кельні", - розповідає Рів. Йдеться про міждисциплінарне об'єднання різних підрозділів обох університетів, а також організацій, що не пов’язані з ними безпосередньо.

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Під час відкриття з вступним словом виступить президент Німецького товариства з досліджень Східної Європи Руперт Полненц. Суддя Європейського суду з прав людини Анґеліка Нусберґер виступить з доповіддю під назвою "Скільки Європ існує в Європі? Що пов'язує і розділяє у мінливому часі", передає інформагентство КNA.