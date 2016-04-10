Азербайджан звинуватив Вірменію в порушенні перемир'я у Карабаху

Як повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі, за даними Міністерства оборони Азербайджану, вірменські збройні формування загалом протягом дня, використовуючи кулемети крупного калібру на різних напрямках, порушили режим припинення вогню 125 разів.

Представники невизнаної влади Нагірного Карабаху, в свою чергу заявили, що в ніч на неділю азербайджанська сторона обстріляла позиції Армії оборони НКР з 82-міліметрового міномета і 122-міліметрової гаубиці Д-30.

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Сторони досягли домовленості про припинення вогню 5 квітня.

За умовами домовленості, військові дії на лінії зіткнення азербайджанських та карабахських військ припинилися, проте незабаром після цього сторони почали звинувачувати один одного в порушенні перемир'я.

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Як повідомляв УНІАН, конфлікт в Нагірному Карабаху загострився в ніч на 2 квітня і переріс у збройні сутички, які сторони конфлікту називають наймасштабнішими за останні 22 роки.