У Лаврова заявили, що повернення до колишніх відносин Росії і ЄС не буде

Про це вона написала написала на своїй сторінці в Facebook.

«Business as usual. Його не буде не «поки Росія...», а в принципі», - заявила вона.

Як повідомляє "Газета Ru", раніше глава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні заявила, що міністри закордонних справ Євросоюзу домовилися взаємодіяти з Росією в тих випадках, коли це відповідає інтересам ЄС.

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За її словами, не буде повернення до відносин «в режимі business as usual», поки Росія не стане поважати свої міжнародні зобов'язання і міжнародне право».