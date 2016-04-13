У Лаврова заявили, що повернення до колишніх відносин Росії і ЄС не буде
14:47, 13 квітня 2016Світ
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Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що повернення до колишніх відносин Росії і ЄС не буде.
У МЗС РФ відреагували на заяву Могеріні / mid.ru
Про це вона написала написала на своїй сторінці в Facebook.
«Business as usual. Його не буде не «поки Росія...», а в принципі», - заявила вона.
Як повідомляє "Газета Ru", раніше глава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні заявила, що міністри закордонних справ Євросоюзу домовилися взаємодіяти з Росією в тих випадках, коли це відповідає інтересам ЄС.
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За її словами, не буде повернення до відносин «в режимі business as usual», поки Росія не стане поважати свої міжнародні зобов'язання і міжнародне право».
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