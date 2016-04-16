ЗМІ: Папа Франциск забрав з собою у Ватикан 12 біженців

Як повідомляє ВВС, три родини біженців, серед яких шестеро дітей, сіли разом з понтифіком у його літак, коли він залишав острів.

У Ватикані заявили, що таким чином Папа хотів продемонструвати мігрантам жест-вітання.

Після укладення угоди між Євросоюзом та Туреччиною про обмеження руху нелегальних мігрантів, на грецькому острові Лесбос перебувають тисячі мігрантів. Незабаром більшість з них депортують до Туреччини.

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Під час візиту на острів Папа Римський звернувся до біженців зі словами: "Ви не самі".