ЗМІ: Папа Франциск забрав з собою у Ватикан 12 біженців
17:20, 16 квітня 2016Світ
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Папа Римський Франциск після відвідання табору біженців на грецькому острові Лесбос забрав з собою до Ватикану 12 мігрантів.
REUTERS
Як повідомляє ВВС, три родини біженців, серед яких шестеро дітей, сіли разом з понтифіком у його літак, коли він залишав острів.
У Ватикані заявили, що таким чином Папа хотів продемонструвати мігрантам жест-вітання.
Після укладення угоди між Євросоюзом та Туреччиною про обмеження руху нелегальних мігрантів, на грецькому острові Лесбос перебувають тисячі мігрантів. Незабаром більшість з них депортують до Туреччини.
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Під час візиту на острів Папа Римський звернувся до біженців зі словами: "Ви не самі".
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