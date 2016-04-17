Папа Франциск порадив звернутися до психіатра тим, хто назвав його зустріч з Сандерсом політичною

Папа римський Франциск заявив, що його зустріч з претендентом на висунення в президенти США від Демократичної партії Берні Сандерсом не мала ніякого політичного контексту, і порадив звернутися до психіатра тим, хто його побачив. Його цитує Reuters.

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Сандерс і папа провели коротку зустріч у будиночку для гостей у Ватикані. Кандидат у президенти США залишався там після конференції з питань соціальної справедливості.

"Я спустився і привітав його (Сандерса - УНІАН). Я потиснув йому руку і нічого більше. Це називається хорошими манерами", - зазначив папа Франциск.

"Якщо хто-небудь думає, що привітання як-небудь пов'язане з політикою, я раджу їм звернутися до психіатра". – сказав папа римський.

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В інтерв'ю ABC News після зустрічі Сандерс заявив, що папа Франциск "прекрасна сяюча людина".