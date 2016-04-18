Верховний суд США розгляне указ Обами щодо захисту мігрантів від депортації

Суд головним чином має визначити чи потрібне розпорядженню Барака Обами схвалення Конгресу і чи має право влада штатів через суд скасовувати рішення федерального уряду про прийом мігрантів, передає радіо "Свобода".

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Суд нижчої інстанції раніше вже скасував указ, який Барак Обама підписав в 2014 році, коли Конгрес не схвалив міграційних реформ.

Якщо розпорядження Барака Обами залишиться в силі, то це означатиме легалізацію зокрема мігрантів, які прибули до США нелегально, але в яких народилися тут діти, що, за законом, є громадянами США.

Рішення суду може вплинути на міграційну політику США і, ймовірно, знову розпалити дебати з цього приводу під час президентської виборчої кампанії у США.