Верховний суд США розгляне указ Обами щодо захисту мігрантів від депортації
Верховний суд США заслухає аргументи розпорядження президента Барака Обами щодо захисту мільйонів нелегальних мігрантів від депортації.
Суд головним чином має визначити чи потрібне розпорядженню Барака Обами схвалення Конгресу і чи має право влада штатів через суд скасовувати рішення федерального уряду про прийом мігрантів, передає радіо "Свобода".
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Суд нижчої інстанції раніше вже скасував указ, який Барак Обама підписав в 2014 році, коли Конгрес не схвалив міграційних реформ.
Якщо розпорядження Барака Обами залишиться в силі, то це означатиме легалізацію зокрема мігрантів, які прибули до США нелегально, але в яких народилися тут діти, що, за законом, є громадянами США.
Рішення суду може вплинути на міграційну політику США і, ймовірно, знову розпалити дебати з цього приводу під час президентської виборчої кампанії у США.