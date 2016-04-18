Терорист Гіркін запропонував Путіну залишити посаду президента РФ

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Гіркін сказав на прес-конференції в Москві.

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"Хтось, хто нещодавно виступав у нас на телебаченні (Путін - УНІАН) не згадав взагалі про проблеми росіян у світі і тільки закрився, промимрив про те, що він згоден на збройні сили ОБСЄ на території східних районів України, щоб припинити там нібито війну. На жаль, на чиновників - поганих чи хороших звалювати це не можна. Він особисто несе відповідальність за все, що відбувається з російськими людьми, громадянами Росії, раз він президент Росії, а якщо він не хоче бути президентом Росії, нехай так і скаже, тоді з нього цю відповідальність буде знято", - сказав Гіркін.

Він заявив, що далі лицемірити неможливо, "тому що йде здача за межами Росії, яка плавно призведе до здачі росіян у самій Росії".

"Я вважаю, що російське керівництво проявляє надзвичайну підлість стосовно російських людей, які перебувають в ув'язненні в Україні", - сказав він.

За його словами, особливо разюче це виглядає порівняно зі ставленням українського керівництва, яке хоч "лицемірно і брехливо", але прагне звільнити своїх полонених.