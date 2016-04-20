У НАТО розповіли про своє бачення політичного діалогу з Росією

15:24, 20 квітня 2016
Світ
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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголошує, що в Альянсі зацікавлені у збереженні політичного діалогу з Росією відкритим, але це не означає повернення до колишніх відносин.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав за підсумками засідання Ради НАТО - Росія.

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"Ми всі погодилися, що в наших інтересах зберігати політичний діалог відкритим", - наголосив Столтенберг.

За його словами, це не означає повернення до тих відносин, якими вони були раніше.

Нагадаємо, раніше у Кремлі заявили про "торжество повної взаємної недовіри" між Росією і НАТО. "Російсько-натовські відносини безумовно переживають, здавалося б, забутий, але такий, що швидко повернувся, дефіцит взаємної довіри і, напевно, торжество повної взаємної недовіри", - сказав прес-секретар Путіна Пєсков.

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