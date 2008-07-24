Президент Казахстану вигнав забудовників з центру Алмати

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв дав вказівку не забудовувати стару центральну частину Алмати новими будівлями. Про це президент розповів журналістам 24 липня під час своєї робочої поїздки до Алматинськуї області.

Він доручив голові міста Ахметжану Есимову комплексно розглянути забудову і припинити ущільнювати місто, особливо стару центральну частину. Президент сподівається, що такі заходи допоможуть оздоровити екологічну ситуацію в місті.

За словами Назарбаєва, будівництво можна перенести в новий міський район - Алатауський, який наразі включає кілька депресивних селищ. "Хто хоче в місті будувати - будь ласка, хай їдуть туди. Там є вільні землі", - сказав президент Казахстану. Також він порекомендував забудовникам зносити в новому районі хаотичну забудову, переселяти жителів у нові комфортні будинки.

Новий адміністративний район сформований за рахунок частини територій Ауезовського, Жетисуського і Алмалінського районів. Загальна площа нового району Алмати складе 7190 гектарів, а його населення - близько 150 тисяч. У розвиток нового району будуть вкладені як кошти держбюджету, так і приватні інвестиції.

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