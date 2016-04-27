Міністр оборони РФ не хоче спілкуватися з НАТО "крізь збройові приціли"

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це сказав Шойгу на V Московській конференції з міжнародної безпеки.

"Ми вважаємо за краще спілкуватися з Альянсом за столом переговорів, а не крізь збройові приціли", - зазначив Шойгу.

Він запевнив, що Росія не проти відновлення відносин з НАТО, але це можна зробити тільки на основі взаємності, поваги "національних інтересів і за рівної і неподільної безпеки для усіх".

"З Брюсселя й низки інших столиць на нашу адресу лунають окрики, а якщо і йдеться про можливість діалогу, то лише з пріоритетних для себе питань і, зрозуміло, в тоні суворого вчителя, який відчитує недбалого учня", - вважає Шойгу.

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За його словами, зроблені в період гострої фази кризи в Україні спроби ізолювати Росію провалилися, "акт турецької агресії щодо російського бомбардувальника в Сирії яскраво продемонстрував, що Альянс виявився заручником авантюрної політики окремих його членів".

Шойгу впевнений, що проти РФ ведеться жорстка і безкомпромісна інформаційна війна, "лунають заяви про загрозу з боку Москви для європейських держав, щодо необхідності військового стримування нашої країни", а "як обґрунтування таких дій тиражується абсурдна теза, що Росія, мовляв, наблизилася до "натовського порогу". "Загалом, усе перевернуто з ніг на голову", - вважає Шойгу.

Він заявив, що США і НАТО приступили до розгортання військової інфраструктури поблизу російських кордонів, реалізують "небезпечні протиракетні плани, нарощують військові витрати".

"Такі дії змушують нас вживати адекватних відповідних військово-технічних заходів. При цьому хочу відповідально заявити: ми проти гонки озброєнь", - наголосив Шойгу.