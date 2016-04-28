Поліцейські провели найбільшу в історії Нью-Йорка операцію

Про це на прес-конференції заявив прокурор Південного округу Нью-Йорка Пріт Бхарара, повідомляє CBS.

Рейд із затримання членів двох конкуруючих угруповань пройшов рано вранці, в ньому брали участь близько 700 співробітників правоохоронних органів. Вони також використовували вертольоти і бронетехніку, щоб оточити підозрюваних. Влада вважає операцію найбільшою в історії міста.

Мова йде про дві банди — Big Money Bosses і 2Fly YGz, повідомляє NBC New York. Зокрема, заарештованими виявились 57 представників банди «2Fly», яких підозрюють у продажу кокаїну, збройних пограбуваннях і вбивстві двох 17-річних підлітків.

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Поліція також заарештувала 63 членів угруповання «Big Money Bosses», які в основному діяли в районі White Plains Road між 215 і 233 вулицею в Нью-Йорку. Їх крім іншого підозрюють у вбивствах трьох осіб, серед яких — 92-річна жінка.

За словами Бхарари, вони багато років «сіяли хаос» на вулицях Бронкса, «здійснюючи численні акти насильства як по відношенню до конкуруючих членів банди, так і проти невинних людей».

«Якщо ви опинилися в неправильному місці в неправильний час, у вас могли стріляти, на вас могли напасти з ножем, могли навіть вбити», — сказав представник прокуратури.

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Правоохоронці зазначають, що обидві банди займалися продажем наркотиків і таблеток, доступних тільки за рецептом. Вона також зберігали зброю або на дитячих майданчиках, або в автомобілях і покинутих будинках неподалік від місць, де вони продавали наркотики.