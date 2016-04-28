У Москві невідомі з георгіївськими стрічками напали на учасників історичного конкурсу (фото)
14:40, 28 квітня 2016Світ
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У Москві в Будинку кіно невідомі закидали яйцями і зеленкою учасників церемонії нагородження лауреатів конкурсу для старшокласників «Людина в історії. Росія - XX століття», організованому правозахисним центром «Меморіал».
Поліція в події не втручалася / twitter.com/MemorialMoscow
Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook правозахисниця Ірина Ясіна.
За її словами, нападники були «прикрашені георгіївськими стрічками».
Вона зазначила, що поліція в події не втручалася.
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Офіційних коментарів з боку російської поліції з приводу події поки немає.
Саму Людмилу Улицьку облили зеленкою.
Людмилу Улицьку облили зеленкою. Вже відмили, але віскі залишилися:) pic.twitter.com/ZYAeazoQNJ— Memorial (@MemorialMoscow) April 28, 2016
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