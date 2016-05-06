У Росії користувача "ВКонтакте" засудили до 2 років за "Крим – це Україна"

Вирок оголосив ввечері 5 травня Заволзький районний суд Твері. Про це із залу суду повідомила адвокат Світлана Сидоркіна, що представляє інтереси Бубеєва, передає Радіо Свобода.

Раніше 5 травня у Заволзькому районному суді Твері пройшли дебати сторін у кримінальній справі щодо Андрія Бубеєва. Його звинуватили у публічних закликах до вчинення екстремізму і діяльності, спрямованої на "порушення територіальної цілісності Росії".

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Приводом для кримінального переслідування Бубеєва став репост матеріалу "Крим – це Україна" публіциста Бориса Стомахіна та одна картинка на цю ж тему на власній сторінці "ВКонтакте".

Під час дебатів державний обвинувач попросив засудити Бубеєва до 3,5 років позбавлення вол. Бубеєв стверджує, що його переслідують за переконання. Провину він не визнає.

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Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели ряд економічних санкцій проти РФ.