На американському підводному човні в Тихому океані стався витік радіації

У Тихому океані протягом декількох місяців відбувався витік радіоактивного палива з американської субмарини "Х`юстон" (тип "Лос-Анджелес"). Води від Гавайських островів і атола Гуам, де останнім часом курсував підводний човен, течуть у бік Японії. З відповідною заявою виступив сьогодні представник Південно-Тихоокеанського флоту США Скотт Гюрек, передає Associated Press.

За даними попереднього розслідування, проведеного ВМС США, несправність на борту підводного човна виникла ще на початку 2008г., проте виявити витікання було неможливо. Витік був виявлений 17 липня ц.р.

Командування ВМС США повідомило, що всі члени екіпажу "Х`юстону" пройшли медичне обстеження, в ході якого було встановлено, що ніхто з них не одержав радіоактивного опромінювання, що перевищує допустимі норми.

Офіційні представники американських Військово-Морських сил також заявили, що вміст радіоактивних речовин в рідині, що потрапляла за борт з човна, був "украй малим".

У зв`язку з цим командування ВМС США повідомило власті Японії про факт витоку радіоактивної рідини з борту "Х`юстона".

Інцидент з "Х`юстоном" може викликати нову хвилю протесту серед японців, незадоволених тим, що американським атомним підводним човнам і іншим військовим кораблям, оснащеним реакторами, дозволено заходити в порти країни.

РБК