У Польщі президент підписав закон про декомунізацію

Згідно із законом, у 2017 році з суспільного простору в Польщі повинні зникнути назви, пов'язані з комунізмом. Також повідомляється, що в країні назви 1300 вулиць пов'язані з комунізмом. У органів місцевого самоврядування буде 15 місяців для того, щоб провести консультації з перейменування вулиць, передає РБК-Україна.

Для громадян країни заміна всіх офіційних документів на версії з новими назвами буде безкоштовною.

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У пояснювальній записці закону зазначено, що під назвами, які пропагують комунізм, слід розуміти "ті, що символізують репресивну, авторитарну і несуверенну систему влади в Польщі в 1944-1989 роках".

Як повідомляв УНІАН, парламент Польщі прийняв закон про декомунізацію 1 квітня.