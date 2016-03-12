Міністр оборони Польщі анонсував повноправне членство країни в НАТО

Про це заявив міністр оборони країни Антоній Мацаревич, передає "Радіо Польща". "Польща стоїть на порозі великої зміни, якою є перехід від політичної участі в НАТО до повноправного членства", - заявив Антоні Мацеревич. Він підкреслив, що не лише уряд і збройні сили країни, але і вся нація виступає за єдність з союзниками для захисту від можливої агресії, незалежно з якого боку вона піде.

Читайте такожСтолтенберг заявив про плани посилити присутність сил НАТО в Польщі Міністр також зазначив, що в цьому році в Польщі "відбудеться найважливіша подія вільного світу - саміт НАТО у Варшаві". "Він закінчить довгий шлях і зробить Польщу та інші країни Східної та Центральної Європи повноправними членами альянсу", - додав міністр.

У лютому генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що міністри оборони країн-членів альянсу збираються розширити військовий контингент в Східній Європі на кордонах з Росією. Мова йде про розміщення 6 тис. військовослужбовців НАТО. Цей контингент не буде постійним, він буде піддаватися ротації. Остаточне рішення буде прийнято в липні цього року.

11 січня Антоній Мацаревич назвав Польщу "фронтовою" державою, яка потребуєрозміщення баз НАТО. 5 січня він висловив думку, що Варшава повинна майже вдвічі збільшити чисельність своїх збройних сил, щоб протистояти військовим загрозам. Він також заявив, що на саміті НАТО у Варшаві буде визначено, чи є Польща, яка є в НАТО з березня 1999 року, "рівноправним членом альянсу, або ж її розглядають як "державу другої категорії". Антоній Мацаревич зазначив, що поки у відношенні країни діє "німецьке вето".