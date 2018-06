Адель отримала головну нагороду на церемонії Billboard Music Awards

24-я церемонія вручення престижних нагород відбулася в неділю в американському Лас-Вегасі (штат Невада).

Всього Адель, яка не змогла бути присутньою на заході, так як знаходиться в середині гастрольного туру, була номінована на вісім нагород, повідомляє ТАСС.

З них вона отримала п'ять, включаючи премії в номінаціях "Краща співачка" і "Кращий альбом чарту Billboard 200". Останнього звання удостоїлася третя студійна платівка британки під назвою "25", яка стала найбільш продаваним диском минулого року.

Рекордсменом за кількістю номінацій був канадський виконавець The Weeknd, який у підсумку і став лідером за кількістю отриманих статуеток. Він завоював вісім нагород з 19 можливих, включаючи премії "Кращий артист чарту Top Hot 100" і "Кращий виконавець в стилі ритм-н-блюз".

В категорії "Кращий співак" перемогу отримав канадець Джастін Бібер, який обійшов свого співвітчизника репера Дрейка, британського автора Еда Ширана, а також американського хіп-хоп-виконавця Фетті Вапа. Останній був визнаний "Кращим новим артистом". Повним розчаруванням обернулася церемонія для молодої поп-зірки-Тейлор Свіфт, яка при восьми номінаціях отримала лише одну статуетку в категорії "Кращий гастролюючий артист".

Нагороду в номінації "Кращий дует або група" вдалося завоювати британському колективу One Direction, який здолав американців Maroon 5 і Twenty One Pilots, а також легендарних The Rolling Stones і прославлених ірландців з U2. "Кращим рок - виконавцем" були визнані Twenty One Pilots, а їх остання платівка Blurryface стала "Кращим рок-альбомом".

Щорічна премія Billboard Music Awards була заснована впливовим музичним журналом Billboard в 1989 році. Поряд з Grammy Awards і American Music Awards вона входить в трійку провідних музичних нагород США.