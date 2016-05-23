Росіяни-учасники операцій у Сирії отримають статус ветеранів

Про це йдеться на сайті російського уряду.

Згідно з документом, статус ветерана бойових дій буде встановлюватися громадянам РФ, які направлялися для виконання спеціальних завдань на території Сирії з 30 вересня 2015 року, які відпрацювали встановлений при направленні термін або відрядженим достроково з поважних причин.

"На цих громадян будуть поширюватися заходи соціальної підтримки, встановлені Федеральним законом "Про ветеранів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поправки підготовлені Міноборони РФ на виконання переліку доручень російського президента Володимира Путіна.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня Рада федерації РФ дозволила використовувати російські військово-повітряні сили в Сирії.

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Тоді глава адміністрації президента РФ Сергій Іванов заявив, що Росія буде використовувати військово-повітряні сили тільки для боротьби з бойовиками "Ісламської держави".

Нагадаємо, 14 березня на зустрічі з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим і главою Міноборони Сергієм Шойгу Путін розпорядивсяпочати виведення основних російських сил із Сирії 15 березня.

Як пояснив Пєсков, йдеться про початок виведення російського угруповання, але льотна база в Хмеймімі та військово-морська база в Тартусі Сирії залишаться.