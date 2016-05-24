Серія терактів у Сирії: кількість загиблих зросла до 148 людей

Такі дані наводять спостерігачі Сирійського центру з моніторингу за дотриманням прав людини, повідомляє Reuters.

За останніми даними, напад здійснили щонайменше п'ять терористів-смертників, а також були підірвані два автомобілі із вибухівкою. Зазначається, що поранення отримали близько 200 осіб. Державні ЗМІ повідомляють, що 78 осіб були вбиті.

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"Ісламська держава" взяла відповідальність за теракти в містах, які досі уникали спалахів насильства в п'ятирічному конфлікті, заявивши, що мішенями були представники президента Башара Асада і меншини алавітів.

Це перші подібні атаки в Тартусі, яке столицею однойменної провінції, де розміщується база в ВМФ Росії, і Джеблі, в провінції Латакія, недалеко від авіабази, де розміщені російські літаки.