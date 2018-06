Руперт Мердок: з Росії треба тікати

Мільярдер і медіамагнат Руперт Мердок різко розкритикував інвестиційний клімат у Росії.

"Чим більше я читаю про інвестиції до Росії, тим менше хочу робити їх", - заявив Мердок. - "Чим успішнішим буде наш бізнес, тим вищою ймовіність того, що він буде в нас вкрадений. Краще нам продати його зараз" ("The more successful we’d have been, the more vulnerable we’d be to having it stolen from us. Better we sell now"). Про це пише The Financial Times.

У червні 2008 року Слідчий комітет при прокуратурі РФ порушив кримінальну справу за фактом завдання збитку бюджетові Москви найбільшим у Росії оператором зовнішньої реклами News Outdoor. Ця компанія належить голландській News Out of Home, 100 відсотками акцій якої володіє Мердок.

Влітку 2007 року повідомлялося, що News Outdoor шукає стратегічного інвестора в Росії. При цьому не уточнювалася ні кількість акцій, з якою згодна розстатися News Corp, ні потенційний покупець.

Мердоку належить компанія News Corporation, одна найбільших на світовому ринку мас-медіа. Їй належить портал MySpace, кінокомпанія Twentieth Century Fox, Dow Jones & Co, а також ряд інших активів.

Лента.ру