У Steam стартував "Фестиваль перегонів", тиждень знижок для тих, хто обожнює кататися на автомобілях, велосипедах, лижах і не тільки.
У програмі фестивалю – не тільки знижки на сотні ігор на гоночну тематику, а й свіжі демоверсії, а також тематичні прикраси для профілю користувача.
Ось декілька цікавих пропозицій розпродажу:
Need for Speed Unbound – 118 грн (знижка 93%)
Need for Speed Most Wanted – 174 грн (знижка 75%)
- Assetto Corsa Competizione – 249 грн (знижка 75%)
- Carmageddon: Max Damage – 62 грн (знижка 75%)
- CarX Drift Racing Online – 130 грн (знижка 60%)
- The Crew 2 – 171 грн (знижка 80%)
- MX vs ATV Legends – 124 грн (знижка 75%)
- Descenders – 82 грн (знижка 75%)
- Flatout Complete Pack – 179 грн (знижка 70%)
- Wreckfest – 259 грн (знижка 50%)
Фестиваль завершиться 4 серпня о 20:00 за Києвом.
Нагадаємо, Valve змінила розклад сезонних розпродажів у Steam. Тепер наприкінці листопада не буде окремої масштабної події на "Чорну п'ятницю", а осінній розпродаж змістився на більш ранні дати.
Свіже опитування Steam показало, на якому ПК грає більшість геймерів. Лідером серед відеокарт є Nvidia RTX 4060, процесори AMD стають дедалі популярнішими, а загальна частка Windows 11 наближається до 60%.