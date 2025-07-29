Акція триватиме до наступного понеділка.

У Steam стартував "Фестиваль перегонів", тиждень знижок для тих, хто обожнює кататися на автомобілях, велосипедах, лижах і не тільки.

У програмі фестивалю – не тільки знижки на сотні ігор на гоночну тематику, а й свіжі демоверсії, а також тематичні прикраси для профілю користувача.

Ось декілька цікавих пропозицій розпродажу:

Фестиваль завершиться 4 серпня о 20:00 за Києвом.

Відео дня

Нагадаємо, Valve змінила розклад сезонних розпродажів у Steam. Тепер наприкінці листопада не буде окремої масштабної події на "Чорну п'ятницю", а осінній розпродаж змістився на більш ранні дати.

Свіже опитування Steam показало, на якому ПК грає більшість геймерів. Лідером серед відеокарт є Nvidia RTX 4060, процесори AMD стають дедалі популярнішими, а загальна частка Windows 11 наближається до 60%.

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