В Ірані групу студентів засудили до 99 ударів батогом через вечірку - ЗМІ

01:22, 28 травня 2016
Світ
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Більше 30 іранських студентів, затриманих співробітниками поліції моралі за порушення морального кодексу країни під час випускного свята, отримали по 99 ударів батогом.

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Як заявив прокурор міста Казвін, молоді люди влаштували вечірку, в ході якої "розпивали алкогольні напої, танцювали та демонстрували негідну поведінку", передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

За словами чиновника, на допит, слідство і суд пішло менше доби, після чого всі молоді люди були засуджені до ударів батогами.

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Видання зазначає, що розпивання алкогольних напоїв і танці чоловіків з жінками заборонені в Ірані.

У співробітників іранської поліції моралі "Гашт-е Ершад" є великі повноваження. Вони мають право не тільки винести попередження за порушення ісламського кодексу поведінки, але і накласти на порушників штраф або почати розслідування.

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