В Ірані групу студентів засудили до 99 ударів батогом через вечірку - ЗМІ
Більше 30 іранських студентів, затриманих співробітниками поліції моралі за порушення морального кодексу країни під час випускного свята, отримали по 99 ударів батогом.
Як заявив прокурор міста Казвін, молоді люди влаштували вечірку, в ході якої "розпивали алкогольні напої, танцювали та демонстрували негідну поведінку", передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
За словами чиновника, на допит, слідство і суд пішло менше доби, після чого всі молоді люди були засуджені до ударів батогами.
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Видання зазначає, що розпивання алкогольних напоїв і танці чоловіків з жінками заборонені в Ірані.
У співробітників іранської поліції моралі "Гашт-е Ершад" є великі повноваження. Вони мають право не тільки винести попередження за порушення ісламського кодексу поведінки, але і накласти на порушників штраф або почати розслідування.