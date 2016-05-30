Пєсков: Не потрібно переконувати Путіна вести конструктивну політику

"[...] президент і так досить послідовно проводить політику, яка має своєю метою врегулювання існуючих конфліктів, розвиток співпраці і зміцнення безпеки на європейському континенті", - цитує Пєскова Російська служба Бі-бі-сі.

Так він відреагував на повідомлення газети "Відомості" про те, що екс-міністр фінансів Росії Олексій Кудрін, який очолює Центр стратегічних розробок, закликав президента знизити геополітичну напруженість.

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Видання посилається на слова двох учасників засідання президії економічної ради, яке відбулося на минулому тижні. За цими даними, Кудрін переконував Путіна, що Росія технологічно відстала і їй необхідно "вбудуватися в міжнародні технологічні ланцюжки".

Путін відповів: нехай країна в чомусь відстала, але у неї тисячолітня історія, і Росія не стане торгувати суверенітетом. Він пообіцяв захищати його не тільки до кінця свого президентського терміну, але і до кінця свого життя, пишуть "Відомости".