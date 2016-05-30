Президент Туреччини виступив проти контролю народжуваності

"Відкрито заявляю: ми будемо піднімати народжуваність, ми будемо підвищувати чисельність населення. Планування сім'ї, контроль народжуваності – жодна мусульманська сім'я не буде розділяти такий образ думок", - сказав турецький президент, передає Бі-бі-сі з посиланням на газета Hurriyet.

Читайте такожЕрдоган пригрозив заблокувати договір з ЄС щодо мігрантів

Заклик до відмови від контрацепції та підвищення народжуваності прозвучав у виступі Реджепа Тайіпа Ердогана в Стамбулі з нагоди 20 річниці Фонду молоді та освіти. На думку президента, планування сім'ї обмежує зростання чисельності населення Туреччини.

Раніше Ердоган викликав обурення жіночих організацій, коли заявив, що жінки не рівні чоловікам і кожна з них має народити не менше трьох дітей. Він також закликав заборонити аборти і перелюб.

Крім того, турецький президент і раніше висловлювався проти контрацепції. У 2014 році Реджеп Тайіп Ердоган в одному зі своїх виступів прирівняв використання контрацептивів до державної зради.