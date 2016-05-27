Туреччина відмовилася закуповувати в США ударні безпілотники

"Для нас ця книга вже закрита", - заявив заступник міністра оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір у Вашингтоні, передає Анадолу. Він заявив, що Анкара у низці випадків не отримувала від Вашингтона достатньої підтримки в питанні протидії тероризму. Демір сказав: "В той час, як союзник по НАТО, в особі Туреччини, веде боротьбу з тероризмом, Конгрес США, часто виступав проти продажу Туреччині БПЛА і деяких видів озброєнь".

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За його словами, у відповідь на цю позицію американської влади, Анкара з 2013 року почала вживати серйозних заходів з налагодження виробництва вітчизняних ударних безпілотних літальних апаратів. "Для розвитку подібного роду технологій потрібен певний час, однак, ми вже добилися серйозних досягнень з даного питання", - констатував заступник міністра.

Заступник міністра також підкреслив, що відмову Вашингтона від передачі Анкарі низки систем військового призначення не зупинить турецьку сторону в питанні розвитку оборонного виробництва.