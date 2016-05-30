ЗМІ: У Польщі за шпигунство на користь Росії засудили офіцера

Як передає Польське радіо, суд також покарав цього офіцера 5-річним позбавленням його громадянських прав. Крім цього, суд вирішив оштрафувати його на 16,5 тисяч злотих.

Військовий, який працював у департаменті Міністерства оборони Польщі, був арештований у жовтні 2014 року. З того часу він перебував під вартою. Прокуратура звинуватила його у виконанні завдань іноземної розвідки та у передачі інформації, яка могла завдати шкоди Польщі.

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Депутати, які займалися цією справою в рамках комісії Сейму, зазначали, що польський офіцер був пов’язаний з російською військовою розвідкою ГРУ. Під вартою перебуває ще одна особа, юрист з подвійним громадянством, який також діяв на користь Росії.