Прокуратура Румунії пред'явила 77 онкологам звинувачення в отриманні хабарів

Про це повідомляє Російська служба BBC.

Імена обвинувачених і назва компанії поки не розкриваються.

Як йдеться в повідомленні антикорупційного відомства, компанія сплатила 77 онкологам відпочинок з сім'ями в Індії в березні 2012 року. Це було замасковано під поїздку на конгрес з раку молочної залози в Бангалорі. Насправді обвинувачені та члени їх сімей проживали в готелях в Делі в двох тисячах кілометрів від місця проведення наукового формума.

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За даними прокурорів, компанія витратила на румунських онкологів 520 тисяч євро, з яких 417 тисяч можна вважати хабарами.

В ході розслідування у липні 2015 року були проведені обшуки по 61 адресою в Бухаресті та інших місцях. Під підозру спочатку потрапили 82 людини.

У повідомленні антикорупційного відомства йдеться, що керівництво компанії пішло на підкуп групи румунських онкологів, щоб закріпитися на ринку препаратів проти раку, який відрізняється високою конкуренцією.

Медики повинні були виписувати своїм пацієнтам препарати-генерики в дозах, що перевищують дозволені законом.