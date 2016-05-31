Франція у четвер передасть Єгипту перший "Містраль", що призначався для РФ

Про це пише Європейська правда з посиланням на Paris-Normandie.

Церемонія підняття прапора над кораблем, що отримав назву Gamal Abdel Nasser, відбудеться за участі міністра оборони Франції Жан-Іва Ле Дріана та його єгипетського колеги.

Після того як вертольотоносець офіційно стане власністю Єгипту він через кілька днів покине порт Сен-Назер з 180 єгипетськими солдатами на борту.

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Передача другого корабля, який отримає ім’я іншого єгипетського президента Анвара Садата, відбудеться у вересні.

На початку серпня 2015 року Росія і Франція домовилися щодо розриву контракту на постачання двох вертольотоносців типу "Містраль", кораблі залишаться у власності Франції.

При цьому після розриву контракту Франція отримала право вільно розпоряджатися кораблями.

Пізніше Єгипет домовився з Францією про купівлю двох вертольотоносців "Містраль", контракт на постачання яких було розірвано з Росією.