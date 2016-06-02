Три американських бомбардувальника B-52 візьмуть участь у навчаннях у Балтиці

Про це йдеться в повідомленні Стратегічного командування збройних сил США, передає DT.ua.

Бомбардувальники вилетять 2 червня з бази ВПС Майнот в штаті Північна Дакота і прибудуть в британський Фэрфорд.

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Повітряна техніка буде задіяна в навчаннях BALTOPS 16, Saber Strike 16 ("Удар шаблі-16") і Just Hammer ("Справедливий молот").

Навчання Saber Strike 16 вже почалися в Латвії, Литві та Естонії 27 травня. Триватимуть вони з 22 червня. У них беруть участь близько 10 тисяч військовослужбовців з 13 країн.