Три американських бомбардувальника B-52 візьмуть участь у навчаннях у Балтиці
06:16, 02 червня 2016Світ
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Три американських стратегічних бомбардувальника B-52 "Стратофортресс", які здатні нести ядерний заряд, будуть спрямовані до Великобританії для проходження військових навчань в Балтиці.
REUTERS
Про це йдеться в повідомленні Стратегічного командування збройних сил США, передає DT.ua.
Бомбардувальники вилетять 2 червня з бази ВПС Майнот в штаті Північна Дакота і прибудуть в британський Фэрфорд.
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Повітряна техніка буде задіяна в навчаннях BALTOPS 16, Saber Strike 16 ("Удар шаблі-16") і Just Hammer ("Справедливий молот").
Навчання Saber Strike 16 вже почалися в Латвії, Литві та Естонії 27 травня. Триватимуть вони з 22 червня. У них беруть участь близько 10 тисяч військовослужбовців з 13 країн.
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