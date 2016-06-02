Між Заходом і Росією "холодної війни" немає, НАТО конфронтації не шукає – Столтенберг

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він сказав у Берліні на прес-конференції.

«Ми не хочемо нової «холодної війни» і не шукаємо конфронтації з Росією. Те, що ми робимо, є пропорційним, спрямованим на оборону і повністю відповідає нашим міжнародним зобов’язанням, включаючи основний акт між Росією та НАТО», - наголосив Столтенберг.

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На запитання журналістів, чи порівняв би він стан відносин між Заходом та Росією з «холодною війною» між Заходом та Радянським Союзом, генеральний секретар НАТО відповів: «Ми не в стані «холодної війни», але й не в стані стратегічного партнерства, яке ми намагалися встановити після «холодної війни». Я думаю, що є дуже важливі відмінності між викликами, які ми бачимо сьогодні, у порівнянні з тими, які ми бачили під час «холодної війни». Радянський Союз та Варшавський договір - це щось дуже відмінне від сьогоднішньої Росії. «Холодна війна» також характеризувалася більш ідеологічною конфронтацією між НАТО, Заходом та Варшавським договором і Радянським Союзом».

Разом з тим, Столтенберг додав, що не недооцінює «виклики та труднощі сьогоднішньої ситуації». «Але це інша ситуація, ніж була під час «холодної війни», - сказав генсек Альянсу.

Столтенберг підкреслив, що до анексії Криму «ніхто не говорив про будь-яку присутність НАТО, про яку ми говоримо зараз у країнах Балтії та Польщі». «Багато років це зовсім не було на порядку денному. І цілком зрозуміло, що коли ми реагуємо, посилюючи присутність НАТО у східній частині Альянсу, це було прямо викликано російською анексією Криму і вплинуло на всіх союзників по НАТО, тому що це порушило основні правила, які десятиріччями були фундаментальними для європейської безпеки, а саме - поважати кордони, територіальну цілісність всіх держав в Європі. І саме це порушила Росія. І це – причина, чому ми повинні реагувати так, як ми реагуємо», - пояснив він.