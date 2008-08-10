Як Росії уникнути антигрузинської кампанії?

Уповноважений з прав людини в РФ Володимир Лукін застеріг від розв`язування антигрузинської кампанії і закликав не переносити проблеми злочинності на міжетнічні відносини. "Дуже важливо, щоб ми нині не стали схожі на тих людей, які розвивали антисербську кампанію, коли в Сербії відбувалися тяжкі злочини", - заявив він телеканалу "Вести".

В.Лукін зазначив, що деякі люди переносять проблеми злочинців у проблеми національні, міжнаціональні й етнічні, і підкреслив небезпеку такого шляху. "Наша сила в тому, що ми - багатонаціональний народ, який виступає проти злочинців, проти вбивць мирних людей, але ми не переносимо це ні на які національні аспекти і міжетнічні забобони", - цитує омбудсмена РосБізнесКонсалтинг.

8 серпня націоналістичний Рух проти нелегальної іміграції (РПНІ) заявив, що почав збір даних про "грузинські бази в РФ", уточнивши, що йдеться про "все, що їм належить і пов`язано з ними на території РФ". РПНІ вважає необхідним почати негайні депортації грузин з Росії. Їх у русі вважають "п`ятою колоною", від яких можна чекати диверсій і шпигунства.

Провладні молодіжні рухи "Наші", Євразійський союз молоді, "Молода гвардія" і "Росія молода" провели акції протесту у грузинського посольства в Москві, ліві молодіжні рухи також приєдналися до цієї акції.