"Ісламська держава" готувала теракт у Дюссельдорфі з участю 10 джихадистів - ЗМІ

15:41, 03 червня 2016
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Виявлений в четвер терористичний осередок в Дюссельдорфі насправді був численішим. За словами затриманих джихадистів, до нього входять приблизно 10 осіб.

REUTERS

Як повідомляє видання Spiegel Online, до цих пір було відомо, що чотири молодих сирійці, які прибули в Німеччину під виглядом мігрантів Балканським шляхом, отримали завдання здійснити теракт, передає "ЄвроПравда".

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Троє з них були затримані в четвер, четвертий – в лютому у Франції. Він і розповів слідству, що інші бойовики повинні були приєднатися до них пізніше в ході підготовки теракту.

У Дюссельдорфі двоє ісламістів повинні були підірвати себе в старій частині міста, інші терористи повинні були влаштувати атаку із застосуванням вогнепальної зброї та вибухівки, убивши якомога більше людей.

Поліція Німеччинивела спостереження за підозрюваними кілька місяців. Після того, як один з ісламістів захотів виїхати з країни, в поліції вирішили діяти, побоюючись втратити його з поля зору, або ж дозволити йому привезти в країну додаткових терористів.

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