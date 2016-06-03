"Ісламська держава" готувала теракт у Дюссельдорфі з участю 10 джихадистів - ЗМІ

Як повідомляє видання Spiegel Online, до цих пір було відомо, що чотири молодих сирійці, які прибули в Німеччину під виглядом мігрантів Балканським шляхом, отримали завдання здійснити теракт, передає "ЄвроПравда".

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Троє з них були затримані в четвер, четвертий – в лютому у Франції. Він і розповів слідству, що інші бойовики повинні були приєднатися до них пізніше в ході підготовки теракту.

У Дюссельдорфі двоє ісламістів повинні були підірвати себе в старій частині міста, інші терористи повинні були влаштувати атаку із застосуванням вогнепальної зброї та вибухівки, убивши якомога більше людей.

Поліція Німеччинивела спостереження за підозрюваними кілька місяців. Після того, як один з ісламістів захотів виїхати з країни, в поліції вирішили діяти, побоюючись втратити його з поля зору, або ж дозволити йому привезти в країну додаткових терористів.