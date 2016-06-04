Заступник голови Мінфіну США обговорить з представниками ЄС продовження санкцій проти Росії

Про це повідомила прес-служба американського відомства.

«Дискусія буде зосереджена на важливості підтримки санкційного тиску на Росію до виконання нею Мінських угод», — йдеться в повідомленні.

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В ході візиту Шубін зустрінеться з високопоставленими урядовцями, у тому числі з головами МЗС і МВС, міністрами фінансів і міністрами економіки.

В ході поїздки також будуть обговорюватися питання спільного плану дій, продовження зусиль щодо протистояння Ірану, який підтримує тероризм та займається іншою дестабілізуючої діяльністю.