Заступник голови Мінфіну США обговорить з представниками ЄС продовження санкцій проти Росії
01:48, 04 червня 2016Світ
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Заступник голови Мінфіну США з питань боротьби з тероризмом і фінансової розвідки Адам Шубін 7-8 червня відвідає Париж і Берлін, метою його візиту стане обговорення продовження санкцій проти Росії.
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Про це повідомила прес-служба американського відомства.
«Дискусія буде зосереджена на важливості підтримки санкційного тиску на Росію до виконання нею Мінських угод», — йдеться в повідомленні.
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В ході візиту Шубін зустрінеться з високопоставленими урядовцями, у тому числі з головами МЗС і МВС, міністрами фінансів і міністрами економіки.
В ході поїздки також будуть обговорюватися питання спільного плану дій, продовження зусиль щодо протистояння Ірану, який підтримує тероризм та займається іншою дестабілізуючої діяльністю.
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