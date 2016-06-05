Німеччина позбавила РФ статусу свого партнера і записала в стратегічні суперники - Die Welt

В оновленій редакції Росія для Німеччини «більше не партнер, а суперник» і тепер входить в число основних загроз, повідомляє РБК з посиланням на Die Welt.

Видання відзначає, що зміни в «Білу книгу» не вносилися з 2006 року. У новій редакції йдеться, що навколишній світ в області безпеки «сильно змінився», все стало складним, мінливим і важко передбачуваним».

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Німецький уряд тепер вважає, що «Росія більше не є партнером, а суперником», пише газета. У документі наголошується, що Росія «готова насильно просувати свої інтереси», і наводяться в приклад події в Криму і на сході України.

Крім того, «Росія відвертається від Заходу, підкреслюючи стратегічне суперництво і нарощуючи свою військову активність на зовнішніх кордонах ЄС», зазначає газета.

Особливу заклопотаність у німецького уряду викликають «гібридні інструменти для розмиття кордонів між війною і миром» і «підривна діяльність щодо інших країн», пише газета.

«Без фундаментальної зміни курсу Росія у найближчому майбутньому стане загрозою безпеки нашого континенту», - говориться в «Білій книзі».

Крім Росії загрозами національній безпеці Німеччини в новій редакції «Білої книги» названі тероризм, кіберзлочинність, безконтрольна міграція, націоналізм, гонка озброєнь, глобальне потепління та епідемії.

Нова редакція «Білої книги», що налічує 80 сторінок, була підготовлена міністерством оборони країни спільно з іншими відомствами, відповідальними за національну безпеку. Документ повинен бути схвалений і представлений урядом.