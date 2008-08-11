Перервано поштове сполучення між Росією і Грузією
11:20, 11 серпня 2008Світ
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Не приймаються і поштові перекази
Поштове сполучення між Росією і Грузією перерване, повідомила прес-секретар Мінкомзв’язку Росії Олена Ласкіна. «Зараз не приймаються листи і посилки до Грузії. Це пов`язано з тим, що перерване авіасполучення, яке було основним каналом доставки кореспонденції», - сказала вона.
Також не приймаються поштові грошові перекази, що пов`язане з технічним збоєм на мережі зв’язку повідомляє РІА Новости.
Росія з 9 серпня припинила повітряне сполучення з Грузією.
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