Перервано поштове сполучення між Росією і Грузією

Поштове сполучення між Росією і Грузією перерване, повідомила прес-секретар Мінкомзв’язку Росії Олена Ласкіна. «Зараз не приймаються листи і посилки до Грузії. Це пов`язано з тим, що перерване авіасполучення, яке було основним каналом доставки кореспонденції», - сказала вона.

Також не приймаються поштові грошові перекази, що пов`язане з технічним збоєм на мережі зв’язку повідомляє РІА Новости.

Росія з 9 серпня припинила повітряне сполучення з Грузією.

Газета.ру