Рок-фестиваль у Німеччині закрили на день раніше через удар блискавки
Третій, заключний, день популярного рок-фестивалю Rock um Ring в місті Мендіг на заході Німеччини був скасований після того, як від удару блискавки постраждали щонайменше 80 відвідувачів.
Один з найбільших в Європі фестивалів подібного роду, Rock um Ring проводиться вже 31 рік і проходить під відкритим небом у місті Мендіг в 100 км від Франкфурта, передає Бі-бі-сі. У неділю вранці місцева влада відкликала у організаторів ліцензію на проведення публічних заходів.
Читайте такожВ Німеччині від удару блискавки постраждали щонайменше 42 глядачі рок-фестивалюЯк повідомили організатори Rock um Ring, рішення скасувати концерти було прийнято у зв'язку з тим, що за прогнозом очікується подальше погіршення погоди.
У суботу деякі виступи були скасовані через грозу і зливи. Шанувальникам рок-музики довелося перечікувати в своїх автомобілях або під навісами.
На сторінці фестивалю у "Фейсбуці" організатори висловлюють жаль у зв'язку з відміною цілого дня виступів і підкреслюють, що безпека відвідувачів понад усе.
Серед хедлайнерів фестивалю були Red Hot Chilli Peppers, Black Sabbath, Foals, Deftones і We Are Scientists.
Небувалі дощі і грози обрушилися за останні кілька тижнів на деякі частини Західної і Центральної Європи.
У Німеччині в результаті розгулу стихії загинули 11 осіб. Минулими вихідними 35 осіб отримали травми, з них троє – серйозні, коли блискавка вдарила в футбольне поле під час матчу на південному сході Німеччини.
Також минулого тижня в Парижі 11 осіб, що знаходилися на прогулянці в парку, постраждали від удару блискавки.