Рок-фестиваль у Німеччині закрили на день раніше через удар блискавки

Один з найбільших в Європі фестивалів подібного роду, Rock um Ring проводиться вже 31 рік і проходить під відкритим небом у місті Мендіг в 100 км від Франкфурта, передає Бі-бі-сі. У неділю вранці місцева влада відкликала у організаторів ліцензію на проведення публічних заходів.

Читайте такожВ Німеччині від удару блискавки постраждали щонайменше 42 глядачі рок-фестивалюЯк повідомили організатори Rock um Ring, рішення скасувати концерти було прийнято у зв'язку з тим, що за прогнозом очікується подальше погіршення погоди.

У суботу деякі виступи були скасовані через грозу і зливи. Шанувальникам рок-музики довелося перечікувати в своїх автомобілях або під навісами.

На сторінці фестивалю у "Фейсбуці" організатори висловлюють жаль у зв'язку з відміною цілого дня виступів і підкреслюють, що безпека відвідувачів понад усе.

Серед хедлайнерів фестивалю були Red Hot Chilli Peppers, Black Sabbath, Foals, Deftones і We Are Scientists.

Небувалі дощі і грози обрушилися за останні кілька тижнів на деякі частини Західної і Центральної Європи.

У Німеччині в результаті розгулу стихії загинули 11 осіб. Минулими вихідними 35 осіб отримали травми, з них троє – серйозні, коли блискавка вдарила в футбольне поле під час матчу на південному сході Німеччини.

Також минулого тижня в Парижі 11 осіб, що знаходилися на прогулянці в парку, постраждали від удару блискавки.