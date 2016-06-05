Джоан Роулінг відповіла на критику на адресу темношкірої Герміони
Письменниця Джоан Роулінг назвала "купкою расистів" людей, які критикують затвердження темношкірої актриси Номи Думезвені на роль Герміони Грейнджер у лондонській театральній постановці за книгою про Гаррі Поттера.
Роулінг заявила, що їй було дуже важко боротися з упередженням про те, що героїню обов'язково повинна грати біла жінка, передає Російська служба Бі-Бі-Сі. Думезвені "була кращою актрисою для цієї ролі", - підкреслила письменниця.
Роулінг також сказала, що не очікувала такого бурхливого обговорення в соціальних мережах.
"Але що я можу сказати? Такий наш світ", - зазначила письменниця в інтерв'ю Observer і підкреслила, що вона вирішила не брати близько до серця обговорення в інтернеті.
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Замість цього Роулінг, за її словами, вирішила "чітко позначити, що Герміона може бути темношкірою жінкою". Вона додала, що підтримує цей вибір і благословляє його".
Попередні покази вистави за п'єсою "Гаррі Поттер і прокляте дитя" почнуться у вівторок.
Як повідомили продюсери постановки, дія розгортається через 19 років після подій книги "Гаррі Поттер і Дари смерті". В цей час Поттер працює в Міністерстві магії і виховує трьох дітей шкільного віку.
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Змужнілого Гаррі у виставі зіграє 36-річний актор Джеймі Паркер, а Рона Візлі - 34-річний Пол Торнлі.
П'єса "Гаррі Поттер і прокляте дитя" написана Джоан Роулінг спільно з драматургом Джеком Торном і режисером-постановником Джоном Тіффані.
Вперше про п'єсу було оголошено в грудні 2013 року, після того як письменниця повідомила, що отримала "неміряну кількість прохань про перетворення історії про Гаррі Поттера в театральну постановку".