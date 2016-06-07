Внаслідок авіаудару по ринку в Сирії загинули 17 мирних мешканців - правозахисники

Про це повідомляє Al Arabiya з посиланням на дані Сирійського центру з моніторингу за дотриманням прав людини, передає Європейська правда.

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"17 людей, втому числі вісім дітей, загинули в понеділок, у перший день Священного для мусульман місяця Рамадан, внаслідок авіаудару по ринку в Східній Сирії", – йдеться у повідомленні.

За даними правозахисників, удару по місту Аль-Ашара в провінції Дейр-ер-Зора, яке утримують бойовики ІДІЛ, завдала авіація режиму Асада, або російські ВКС, які проводять повітряні операції для підтримки урядових військ.

У свою чергу, представник Міноборони Росії генерал-майор Ігор Конашенков заперечив повідомлення про нанесення російськими літаками авіаударів по ринку в місті Аль-Ашара. За його словами, російські ВКС ніяких бойових задач в даному регіоні не виконували.

Раніше УНІАН повідомляв, що війська режиму Башара Асада і повітряно-космічні сили (ПКС) Росії атакували підконтрольні опозиції райони Алеппо, внаслідок чого загинули 18 цивільних осіб, ще 50 поранені.