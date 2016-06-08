США та Індія узгодили текст угоди щодо обміну військовою логістикою
Високопосадовці у Вашингтоні повідомляють, що США та Індія завершили узгодження тексту угоди щодо обміну військовою логістикою, і ця угода буде підписана «найближчим часом».
Текст угоди остаточно був узгоджений 7 червня під час візиту до Вашингтона прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді, передає Радіо Свобода.
У вівторок у Білому домі він зустрівся з президентом США Бараком Обамою.
За повідомленням Білого дому, сторони досягли важливого прогресу у співпраці щодо питань безпеки.
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Після зустрічі Обама та Моді також підтвердили, що Корпорація ядерної енергетики Індії та компанія з американським капіталом Westinghouse близькі до укладення першої угоди, домовленості щодо чого розпочалися майже 10 років тому.
Барак Обама та Нарендра Моді привітали початок підготовчих робіт для спорудження шести ядерних реакторів в Індії, що є частиною проекту.