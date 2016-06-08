США заявили про небезпечне перехоплення американського літака винищувачами КНР

Про це в середу, 8 червня, повідомляє Reuters з посиланням на Тихоокеанське командування ВС США, передає Дождь.

У заяві командування говориться, що один із китайських літаків наблизився до американського занадто швидко. Ніяких інших «провокаційних маневрів» здійснено не було. Не повідомляється, наскільки близько китайський винищувач наблизився до американського літака.

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Пентагон обговорює інцидент з КНР з відповідним дипломатичним і військовим каналах, йдеться в заяві командування.

В кінці травня китайські винищувачі провели «небезпечне» перехоплення американського літака-розвідника, що здійснював патруль над Південно-Китайським морем. За даними американського оборонного відомства, китайські винищувачі J-11, перебуваючи у міжнародному повітряному просторі, наблизилися до американського літака на небезпечну відстань — 15 метрів.