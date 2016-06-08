Мексиканський художник відтворив копії всіх 33 фресок Сікстинської капели (фоторепортаж)

За інформацією The Wall Street Journal, на виконання роботи у мексиканського художника Мігеля Масіаса пішло 15 років.

Художник пояснює, що ідея відтворити всі фрески кисті великого італійського художника і скульптора Мікеланджело на стелі своєї рідної церкви в Мексиці виникла у нього в 1999 році після відвідування оригінальної Сікстинської капели у Ватикані.

Читайте такожПоліція Норвегії знайшла картину Мунка вартістю близько 240 тисяч євро, викрадену в 2009 році

"У той момент, коли я увійшов в капелу, я зрозумів, що вона має майже такі ж розміри, що і церква в моєму районі. І тоді я сказав собі: чому б не перенести Мікеланджело в мій район?", - розповів Масіас.

Художник почав роботу над фресками в 2001 році з благословення місцевого священика. Втім, думки парафіян з приводу розпису розділилися – одним подобається перебувати тут, інші ж соромляться при вигляді зображення оголених тіл.

Сікстинська капела - колишня домова церква у Ватикані, побудована в 1473-1481 роках архітектором Джорджі де Дольчі, на замовлення Папи Римського Сікста IV, звідки й походить назва. Нині капела – музей і видатний пам'ятник Відродження, який використовується також для проведення конклавів, на яких кардинали обирають нового Папу Римського.

Розпис стін капели виконаний групою художників, серед яких Боттічеллі, Перуджіно, Гірландайо і Козімо Росселлі. Водночас розпис стелі Сікстинської капели являє собою відомий цикл фресок Мікеланджело, створений в 1508-1512 роках і вважається одним з визнаних шедеврів мистецтва Високого Відродження.

Як повідомляв УНІАН, відомий вуличний художник Бенксі прикрасив малюнком стіну початкової школи в британському Брістолі, віддячивши її за те, що вона назвала одну зі своїх будинків в його честь.