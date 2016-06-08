Хакери Anonymous атакували великі світові банки і Лондонську біржу

Акція проти "корумпованого глобального банківського картелю" ("Ікар") завершена, йдеться в заяві хакерського угруповання Anonymous, опублікованій сайтом TechWorm, передає РБК-Україна.

В рамках операції всього за місяць було скоєно 67 успішних нападів на веб-сторінки фінустанов.

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Першою жертвою став центробанк Греції. Слідом за ним постраждали національні банки таких країн, як Швейцарія, США, Голландія, Венесуела, Домініканська республіка.

Крім банків, були здійснені напади й на інші фінустанови. Так, після атак на фондові біржі Нью-Йорка і Туреччини, минулого тижня хакерам вдалося вивести з ладу Лондонську фондову біржу.

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За інформацією Daily Mail, установа була змушена припинити роботу на дві години. DDoS-Атаку здійснили хакери з філіппінського підрозділи угруповання. Керівництво біржі і поліція не коментують інцидент. Але, по всій видимості, хакерам не вдалося скомпрометувати захищену інформацію.

За 24 години до атаки Anonymous повідомили, що напад на Лондонську фондову біржу стане останнім в серії атак на банки та фінансові організації.