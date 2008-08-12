Грузія оголосила про розірвання угоди про миротворчу операцію в Абхазії

Президент Грузії Михаїл СААКАШВІЛІ заявив, що Грузія денонсує угоду про миротворчу операцію в Абхазії і оголошує Абхазію і Південну Осетію окупованими територіями.

"Наше рішення - про денонсацію миротворчої місії в Абхазії, про що я вже заявив Президентові Америки й іншим лідерам світу. Наше рішення - оголосити російську армію в Абхазії окупаційною армією в Абхазії і оголосити Абхазію і Південну Осетію окупованими територіями", - заявив М.СААКАШВІЛІ.

"Доки останній окупант буде на грузинській землі - жодний грузин не заспокоїться", - сказав Президент Грузії.

Нагадаємо, що сьогодні Грузія прийняла рішення вийти із Співдружності Незалежних Держав і закликає Україну наслідувати її приклад.

Про це заявив М.СААКАШВІЛІ, виступаючи на мітингу в Тбілісі.

"Ми прийняли рішення, що Грузія виходить з СНД... Ми закликаємо Україну й інші країни залишити організацію Співдружність Незалежних Держав, де домінуючу роль виконує Росія", - сказав М.СААКАШВІЛІ.

За його словами, відповідне рішення було ухвалене після консультацій з головою парламенту. "Ми остаточно прощаємось з Радянським Союзом. Радянський Союз сюди ніколи не повернеться", - відзначив Президент, повідомляють «Новини – Грузія».