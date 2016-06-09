Під час навчань у Балтійському морі бомбардувальники ВМС США запустять крилаті ракети

Про це повідомляє РБК з посиланням на сайт ВВС США.

"На цих навчаннях відбувається багато всього, — заявив командир 23-ї експедиційної бомбардувальної ескадрильї Майк Магінесс. — Ми будемо працювати з багатьма транснаціональними партнерами в усьому регіоні, роблячи все — від запусків крилатих ракет і мінування моря до відпрацювання взаємодії бортових систем наведення з наземним коригуванням вогню".

Читайте такожСША розгорнуть у Середземному морі авіаносці, щоб врівноважити військову активність Росії

У Південній частині Балтійського моря зараз йдуть навчання Baltops-2016, які є найбільшими військовими навчаннями НАТО у регіоні цьогоріч. У них, зокрема, беруть участь три стратегічних бомбардувальники B-52, здатні запускати крилаті ракети. 7 червня літаки провели свій перший політ у рамках навчань.

Нагадаємо, 6 червня есмінець ВМС США Porter увійшов в акваторію Чорного моря на підтримку операції Atlantic Resolve ("Атлантична рішучість").